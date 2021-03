Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 10 heures

A Cyrille Melchior le Département et à Didier Robert la Région. C'est la configuration que certains à droite estiment (ou espèrent) la plus probable à l'approche des départementales et régionales des 13 et 20 juin 2021. Alors que la gauche est plus que jamais divisée pour ces élections, une partie de la droite tente de faire bloc derrière les présidents sortants, malgré les ambitions politiques de certaines personnalités de cette mouvance (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

A Cyrille Melchior le Département et à Didier Robert la Région. C'est la configuration que certains à droite estiment (ou espèrent) la plus probable à l'approche des départementales et régionales des 13 et 20 juin 2021. Alors que la gauche est plus que jamais divisée pour ces élections, une partie de la droite tente de faire bloc derrière les présidents sortants, malgré les ambitions politiques de certaines personnalités de cette mouvance (Photo archives rb/www.ipreunion.com)