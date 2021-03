Ce 19 mars 2021 marque le 75ème anniversaire de la départementalisation de La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Le 19 mars 1946 en effet, les anciennes colonies françaises deviennent des départements français à part entière. Retour en histoire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Après des années de revendications, dans un contexte d'après-guerre peut-être plus enclin aux prises de décisions, le gouvernement français décide en 1946 d'intégrer pleinement les territoires de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane à la République française, les érigeant au statut de départements.

Un événement lié à l'action de deux députés réunionnais : Léon de Lepervanche et Raymond Vergès, membres du Parti communiste. En tout, ce sont trois propositions de loi qui ont été déposées par les représentants des anciennes colonies. Toutes trois fusionnent pour donner cette loi de départementalisation, un mot inventé par Aimé Césaire. Les archives du gouvernement sont visibles sur ce lien.

C'est Aimé Césaire qui est d'ailleurs le rapporteur de ce projet de loi. Egalement le plus jeune des députés des Outre-mer, il déclare à l'Assemblée nationale que "l’intégration réclamée serait l’aboutissement normal d’un processus historique".

"Il doit s’établir une fraternité agissante aux termes de laquelle il y aura une France plus que jamais unie et diverse, multiple et harmonieuse, dont il est permis d’attendre les plus hautes révélations" - Aimé Césaire

Comme le rappelle le gouvernement dans ses archives, les députés proclament le 14 mars 1946 que les quatre ex-colonies sont désormais des départements français. La loi est officiellement promulguée le 19 mars.

Bien entendu, une loi ne fait pas tout et les évolutions sont longues à se mettre en place. La Réunion se sent parfois oubliée, notamment lorsqu'elle est frappée par "le cyclone du siècle" comme on le surnomme aujourd'hui. D'une violence rare, il fit 165 victimes, selon les chiffres officiels. Une période sombre pour La Réunion.

- Célébration -

Pour célébrer le 75ème anniversaire de la départementalisation, le Conseil départemental de La Réunion organise une cérémonie ce vendredi 19 mars à laquelle participeront des témoins, acteurs de cette période. Ils échangeront dans la matinée avec des collégiens représentants du Conseil départemental des jeunes (CDJ).

A ce jour, plusieurs présidents ont foulé le sol de La Réunion. En 60 ans, six chefs d'Etat sont venus faire une visite présidentielle, parmi lesquels notre président actuel, Emmanuel Macron. "Vous êtes Français, vous êtes Français par excellence, vous êtes Français passionnément" avait clamé le Général de Gaulle en 1959.

Cependant les inégalités économiques persistent dans le département "974". La crise des gilets jaunes sur l'île prouve que les questions identitaires et cette sensation de différence de traitement vis-à-vis de l'Hexagone sont loin d'être gommées. Aujourd'hui encore les différences entre la Métropole et La Réunion se font ressentir, à commencer par la proportion d'habitants sous le seuil de pauvreté, le taux d'emploi ou encore la vie chère.

