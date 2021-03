BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi matin 19 mars 2021 :



Covid-19 : un prolongement du couvre-feu qui ne sera pas sans conséquences

C'est officiel, le couvre-feu à 18 heures est prolongé jusqu'au 5 avril 2021, au moins. Une situation qui risque d'engendrer de nombreux problèmes, que ce soit pour les restaurateurs, les automobilistes ou les lycéens. Si la situation sanitaire ne justifie pas d'un allègement des restrictions sanitaires, les conséquences de ces dernières risquent tout de même de de s'aggraver

Route de Cilaos : un énorme rocher s'écrase sur la chaussée, la circulation est totalement interdite

La route de Cilaos reste totalement fermée à la circulation ce vendredi matin 19 mars 2021. Comme Imaz Press l'indiquait dès ce jeudi dans la nuit, c'est à la suite d'un éboulement dans le secteur de l'Ilet Alcide que cette fermeture a été décidée. Un énorme bloc rocheux s'est détaché du haut de la falaise au 12èmekmde la route entre l'ilet Furcy et le Petit Serré. Le rocher s'est écrasé dans la chaussée déserte à cette heure. La voie a été fortement endommagé. Une patrouille de la direction des routes s'est rendue sur place dans la nuit. La décision d'interdire totalement la circulation sur cet axe, y compris pour les secours, a ensuite été prise. La Une falaise est inspectée dans la matinée. Le début des travaux de dégagement sera décidé après cette inspection. Pour le moment Cilaos reste totalement isolé du reste de La Réunion (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La Réunion, département français depuis 75 ans

Ce 19 mars 2021 marque le 75ème anniversaire de la départementalisation de La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Le 19 mars 1946 en effet, les anciennes colonies françaises deviennent des départements français à part entière. Retour en histoire.

Covid-19 : 16 départements de Métropole confinés dès ce vendredi

Le Premier ministre Jean Castex fait le point ce jeudi 18 mars 2021 sur la situation sanitaire, aux côtés du ministre de la Santé Olivier Véran. "La situation se dégrade" a déclaré le Premier ministre, qui fait part de la naissance d'une "troisième vague". La stratégie territorialisée doit se poursuivre d'après lui. 16 départements sont confinés sept jours sur sept à compter de ce vendredi, minuit. Par ailleurs le couvre-feu est repoussé à 19h en Métropole, en raison de l'arrivée des beaux jours.

Ecoquartier Cambaie-Omega : du vert, des vélos et de la culture

Après six semaines d'échanges, le Territoire de la côte ouest (TCO) dévoile les grands axes défendus par la population pour l'avenir de la zone de Cambaie. Plus de 700 concertations ont été recueillies, pour environ 640 questionnaires remplis et analysés. Les habitants du futur écoquartier Cambaie-Omega veulent avant tout une zone verte, avec un vrai développement des transports en commun et une identité culturelle défendue à travers la culture, le sport ou encore la gastronomie. Des projets portés, entre autres, par les élèves saint-paulois qui ont imaginé à quoi pourrait ressembler le Cambaie de demain

Saint-Benoît : attirée dans une voiture à Bras-Fusil, une fillette de 5 ans retrouvée à Saint-André

Une alerte pour le possible enlèvement d'une fillette de 5 ans a été lancée par les gendarmes de Saint-Benoît ce jeudi après-midi 18 mars 2021. Selon les premiers éléments d'information vers 14h la petite fille aurait été attirée dans une voiture par un automobiliste qui lui a proposé des bonbons dans le quartier de Bras-Fusil (Saint-Benoit). L'homme aurait ensuite démarré avec la fillette à son bord. Se sont les camarades de la petite fille qui ont alerté les parents. Les gendarmes ont été avertis et ont immédiatement entamé des recherches. Vers 16h la petite fille a été déposée au commissariat de Saint-André par un promeneur qui l'a trouvé errant à la Rivière du Mât. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête et n'excluent aucune piste

La pa Météo France i di, sé zot i di - Matinée ensoleilée et quelques pluies dans le Sud l'après-midi

Vendredi 19 mars 2021, Matante Rosina est bien contente parce que ce soir elle est en week-end ! Elle a vu dans sa tasse de café qu'il y a quelques nuages du côté de la Montagne et de La Possession mais qu'ailleurs le soleil sera bien présent en matinée. Dans l'après-midi, quelques averses apparaîtront dans le Sud du département et dans les Hauts de Saint-Gilles à Saint-Leu. Sur le littoral, le soleil brillera. Le vent est toujours présent mais s'affaiblit (des rafales entre 35 et 45 km/h) sur les côtes Sud-Est et Nord-Est.