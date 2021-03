Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 13 heures

Vendredi 19 mars 2021, Matante Rosina est bien contente parce que ce soir elle est en week-end ! Elle a vu dans sa tasse de café qu'il y a quelques nuages du côté de la Montagne et de La Possession mais qu'ailleurs le soleil sera bien présent en matinée. Dans l'après-midi, quelques averses apparaîtront dans le Sud du département et dans les Hauts de Saint-Gilles à Saint-Leu. Sur le littoral, le soleil brillera. Le vent est toujours présent mais s'affaiblit (des rafales entre 35 et 45 km/h) sur les côtes Sud-Est et Nord-Est.

