Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Aujourd'hui on peut laisser un avis sur internet sur à peu près tout, à commencer par les hôtels et les restaurants. Qui eut cru que les internautes se mettraient à noter le commissariat Malartic, à Saint-Denis ? "Menottes trop serrées", "cellules propres", "équipe dynamique" : les avis ont le mérite d'être drôles et insolites. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Aujourd'hui on peut laisser un avis sur internet sur à peu près tout, à commencer par les hôtels et les restaurants. Qui eut cru que les internautes se mettraient à noter le commissariat Malartic, à Saint-Denis ? "Menottes trop serrées", "cellules propres", "équipe dynamique" : les avis ont le mérite d'être drôles et insolites. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)