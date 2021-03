Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 17 minutes

Olivier Hoarau a confirmé ce vendredi 19 mars 2021 sa candidature à la tête d'une liste "la plus large possible" pour les élections régionales du dimanche 13 juin et du dimanche 20 juin 2021.Le maire du Port a également annoncé le lancement d'un mouvement politique. Baptisé Ansanm, il est "ouvert à toutes et à tous" a précisé l'élu portois (Photo mmo/www.ipreunion.com)

