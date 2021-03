BONJOUR LA REUNION - A la une de ce samedi matin 20 mars 2021 :



- Crise sanitaire : jugée "non essentielle" par l'Etat, la culture se meurt

- Islande : une éruption volcanique illumine le ciel près de Reykjavik. Ce volcan était inactif depuis 900 ans

- Madagascar : 19 personnes, dont 9 enfants, décèdent après avoir mangé de la tortue de mer

- Vaccination à La Réunion : des nouveaux publics prioritaires dès lundi

- Rétro - Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Habana, Madagascar, virus, régionales, couvre-feu

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps agréable et averses limitées

Crise sanitaire : jugée "non essentielle" par l'Etat, la culture se meurt

La Réunion peut encore se réjouir d'avoir une vie culturelle. Celle-ci se fait à jauge réduite, aux horaires décalés et au rythme des différentes restrictions préfectorales, mais elle existe toujours. Pour autant, l'avenir reste incertain pour les acteurs du secteur. Certains ont d'ailleurs décidé d'investir les locaux de la Fabrik, à Saint-Denis, pour alerter, à La Réunion comme en Métropole, sur la mort à petit feu de la culture jugée "non essentielle" par l'Etat

Islande : une éruption volcanique illumine le ciel près de Reykjavik. Ce volcan était inactif depuis 900 ans

Un volcan est entré en éruption vendredi à une quarantaine de kilomètres de la capitale islandaise Reykjavik, a annoncé l'Agence météorologique islandaise, illuminant le ciel nocturne d'un nuage rouge et poussant les autorités à établir une zone d'interdiction de survol aérien. Ce système volcanique était inactif depuis 900 ans. En 2010, une éruption au volcan Eyjafjallajokull avait envoyé d'énormes nuages de fumée et de cendres dans l'atmosphère, perturbant le trafic aérien pendant plus d'une semaine avec l'annulation de plus de 100.000 vols dans le monde et quelque 10 millions de passagers bloqués.

Madagascar : 19 personnes, dont 9 enfants, décèdent après avoir mangé de la tortue de mer

Au moins 19 personnes, dont neuf enfants, sont mortes à Madagascar d'une intoxication alimentaire après avoir consommé de la viande d'une tortue de mer, un animal protégé. Depuis lundi, 34 personnes ont été hospitalisées à l'hôpital de Vatomandry, dans l'Est de l'île. Toutes souffrent d'une intoxication alimentaire après avoir consommé de la viande d'une tortue de mer, un animal protégé. Parmi ces personnes, dix sont mortes. Par ailleurs, neuf autres enfants sont morts à leur domicile après avoir consommé la chair de la même tortue.

Vaccination à La Réunion : des nouveaux publics prioritaires dès le 22 mars dès lundi

Depuis le début de la campagne de vaccination à La Réunion, 27.143 personnes ont reçu au moins une dose de vaccination (au 18 mars) indique l'ARS. Courant mars, le département bénéficiera de davantage de doses du vaccin Pfizer, soit 3.500 doses supplémentaires pour la semaine du 22 mars, permettant l'ouverture d'un plus grand nombre de plages de rendez-vous dans les centres de vaccination ajoute l'agence régionale de santé. Par ailleurs, de nouveaux publics prioritaires vont pouvoir se faire vacciner à partir du 22 mars à savoir les personnes de plus de 60 ans (et plus 65) atteintes de certaines pathologies. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS

Rétro - Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Habana, Madagascar, virus, régionales, couvre-feu

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 15 mars au vendredi 19 mars 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 15 mars 2021 - La forte tempête Habana est à 1.545 km de La Réunion

* Mardi 16 mars - Crise politique, sanitaire et humanitaire : triple peine pour Madagascar

* Mercredi 17 mars 2021 - 16 morts du Covid-19 en une semaine : triste record

* Jeudi 18 mars 2021 - égionales : la droite à la recherche de sa tête de liste

* Vendredi 19 mars - Covid-19 : un prolongement du couvre-feu qui ne sera pas sans conséquences

La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps agréable et averses limitées

Ce samedi 20 mars 2021, Matante Rosina profite du beau temps de ce matin pour aller faire son marché. Dans l'après-midi, le ciel se couvre dans l'intérieur de l'île et sur le nord-ouest mais le temps reste clément. Les averses sont limitées. Le vent est faible à modéré vers Sainte-Suzanne et Saint-Pierre.