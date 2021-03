Un incendie s'est déclaré vers 16 heures ce samedi 20 mars 2021, en zone de protection forte de la réserve naturelle de l'Etang Saint-Paul, en bordure de la digue de basculement des eaux. A l'heure actuelle, plus de 4 hectares de végétation ont été brûlés (Photo mm/www.ipreunion.com)

"La ville reste au plus près des soldats du feu pour les accompagner et gérer cet incendie" annonce la commune, qui demande qu’un dispositif spécifique soit installé pour la nuit, "afin de prévenir tout risque de dégradation sévère de la situation vers les parties les plus sensibles de la réserve". Le lieu de l’incendie est interdit à la circulation du public.

"Nous appelons chacun à la plus grande vigilance afin de faciliter l’intervention des services de secours" termine la ville