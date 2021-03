BONJOUR LA REUNION - A la une de ce dimanche matin 21 mars 2021 :



- Crise sanitaire : le mouvement sportif s'épuise

- La route du littoral totalement fermée pour cause de purge

- Rugby : les Bleus terrassent les Dragons du Pays de Galles et gardent espoir

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré- Viande avariée, poule sur la route du littoral, voyages French Bee, obus, avis Google sur Malartic

- L'art thérapie, bouclier anti-déprime des étudiants

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la grisaille dans les régions du sud-ouest

Crise sanitaire : le mouvement sportif s’épuise

Le maintien du couvre-feu à 18h jusqu’au 5 avril à la Réunion est une énième mauvaise nouvelle pour le mouvement sportif réunionnais qui continue à chercher des solutions pour s’adapter aux interdictions liées à la crise COVID. Mais les troupes commencent à fatiguer

La route du littoral totalement fermée pour cause de purge

La RN, route du Littoral sera totalement fermée à la circulation ce dimanche 21 mars de 6h à 13h pour permettre des travaux de purges, indique la direction régionale des routes. Une déviation sera mise en place par la RD41, route de la Montagne

Rugby : les Bleus terrassent les Dragons du Pays de Galles et gardent espoir

L'espoir est permis: le XV de France a infligé sa première défaite au pays de Galles (32-30) dans le Tournoi des six nations 2021, samedi au Stade de France, un succès qui lui permet de conserver une chance de décrocher le titre.

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Viande avariée, poule sur la route du littoral, voyages French Bee, obus, avis Google sur Malartic

L'actualité improbable de la semaine : Étang-Salé : une centaine de kilos de viande avariée en bord de route, Une poule se balade sur la Route du littoral, Quand French Bee fait de la pub pour la Métropole... malgré le motif impérieux, Sainte-Clotilde : deux obus de la Première guerre mondiale retrouvés, "Cellules propres" et "test d'alcoolémie performant" : avis insolites sur Malartic. Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré

L'art thérapie, bouclier anti-déprime des étudiants

Concentrés sur la boule d'argile qu'ils prennent plaisir à malaxer, Charlotte et Joseph chassent leur angoisse grâce à des ateliers d'art thérapie gratuits réservés aux étudiants, loin de leur solitude subie et de l'univers enfermant des écrans.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la grisaille dans les régions du sud-ouest

Ce dimanche 21 mars 2021 au matin, le temps est agréable mais Miyu, le chat de Matante Rosina, va se mettre à l'abri dans l'après-midi à cause de la pluie vers Saint-Pierre et Le Tampon. Le vent de sud-est se calme et la mer est peu agitée.