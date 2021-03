Retrouvez ici toutes les modifications de la circulation pour les jours à venir. Le centre réunionnais de gestion du trafic (CRGT) vous souhaite bonne route. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

RN1 - St Leu/Etang Salé - Travaux d'aiguillage et de tirage de câbles

Sur la RN1 Route des Tamarins, travaux d'aiguillage et de tirage de câbles entre l'échangeur du Portail à St Leu et celui de l'Etang Salé jusqu'au 25 mars. BAU neutralisée de 9h à 15h dans le sens Nord/Sud.

RN1 - Le Port/St Paul - Travaux de réalisation de bretelles

Sur la RN1 au Port et à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de réalisation de bretelles au niveau du nouveau pont de la Rivière des Galets, la circulation sera interdite entre l’échangeur du Sacré Cœur et celui de Cambaie de 19h à 5h comme suit :

- Dans le sens Sud/Nord les nuits des mardi 23 et mercredi 24 mars;

- Dans les deux sens la nuit du jeudi 25 mars.

Une déviation sera mise en place par la RN7 Axe Mixte.

RN2 - Petite Ile - Travaux de remplacement de canalisation

Sur la RN2 à Petite Ile de Manapany les Bas à Grand Anse, travaux de remplacement de canalisation les nuits jusqu'au jeudi 15 avril inclus. Alternat de 19h à 5h.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux de raccordement HTA souterrain

Sur la RN2002 à Ste Suzanne entre la pente Bel Air et centre-ville, travaux de raccordement de câbles souterrains les nuits jusqu’au lundi 21 juin inclus hors week-end et jour férié. Alternat de 20h à 5h.

Chantiers à venir :

RN1 - Etang Salé / St Pierre - Travaux de fauchage en TPC

Sur la RN1 entre l'Etang Salé et Ravine Blanche à St Pierre, travaux de fauchage en terre-plein central les nuits des lundi 22 et mardi 23 mars. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h.

RN1A - Trois Bassins - Travaux de réalisation de coussins berlinois

Sur la RN1A à Trois Bassins secteur Cogohr, travaux de réalisation de coussins berlinois le mardi 23 mars. Alternat de 8h30 à 16h.

RN3 - St Pierre/Banks - Travaux d'élagage

Sur la RN3 à St Pierre secteur Banks, travaux d'élagage le jeudi 25 mars. Voie de droite neutralisée de 7h à 15h.

Evénements (hors chantiers) :

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 21 mars de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.