Ce samedi 20 mars 2021, le club de plongée associatif du Gloria Maris, situé à Saint-Gilles, présentait les gagnants d'un concours photo organisé en interne avec le soutien du Comité technique et régional des sports. Cinq lauréats, aussi bien chevronnés qu'amateurs, ont été primés pour leurs photos sur le thème "graphisme", sur un total record de 18 participants. (Photos : DR / Gloria Maris)

Après un mois et demi pour réfléchir au thème imposé - "graphisme" - les plongeurs photographes du club "Gloria Maris" situé à Saint-Gilles (commune de Saint-Paul) ont découvert qui étaient les heureux gagnants de ce concours. En tout, 18 personnes ont participé à ce concours organisé pour la sixième fois, un record dans l'histoire du club.

Dans la catégorie "master", Nathalie Rodrigues remporte le prix du jury et Miguel Ramirez celui "coup de coeur". Dans la catégorie "amateur", trois prix. Marie Faure remporte le prix "noir et blanc", Marie Gouliardon le prix "couleur" et Sophie Rusca le prix "coup de coeur". Cinq lauréats qui repartent donc avec une coupe offerte par l'office municipal des sports de Saint-Paul, mais aussi des bons pour le restaurant situé près du club de plongée, des accessoires offerts par le club lui-même et des livres sur la plongée offerts par le Comité technique et régional des sports.

Remise des prix du concours photo 2021. Brav'eau aux lauréates et au lauréat ! Ainsi qu'à tous les participants. merci au jury, aux organisateurs, aux partenaires et à la présence des élus. Publiée par Gloria Maris Plongée sur Samedi 20 mars 2021

Présente pour la remise de prix, Virginie Sallé, adjointe à la mairie de Saint-Paul au bassin de vie à Saint-Gilles, reconnaît la "mise en valeur" des paysages sous-marins réunionnais que permet ce type de concours. "Il y a cette année un grand nombre de participants, et des clichés de grande qualité" applaudit l'élue saint-pauloise. Elle envisage d'ailleurs une exposition de ces photos dans le futur, après réflexion en mairie, pourquoi pas sur le port de Saint-Gilles.

