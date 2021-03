Publié il y a 59 minutes / Actualisé le Mardi 16 Mars à 09H52

L'association Les Amis de l'Université organise samedi 27 mars 2021 à 9h00 une table ronde au sujet de la crise sanitaire, ses enjeux scientifiques, éthiques et politiques. Ce débat se déroulera à la Faculté des Lettres de Moufia (Amphi 200.1) et sera animé par Philippe de Chazournes du Collectif Covide Médecins 974, Geoffroy Lauvau, agrégé en philosophie, Stéphane Gombaud, agrégé en philosophie et Didier Bourse, militant associatif. La table ronde est gratuite et ouverte à tous sans inscription. (Photo rb/www.ipreunion.com)

