D'après le JIR, un suspect a été identifié samedi matin 20 mars 2021 puis interpellé dans le courant de l'après-midi dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement d'une fillette de 5 ans à Saint-Benoît. La victime, qui a indiqué avait subi une agression sexuelle, avait été enlevée ce jeudi après-midi, avant d'être retrouvée deux heures plus tard à Saint-André. Toujours selon le JIR, le suspect serait "homme corpulent et très légèrement métissé, âgé d'une quarantaine d'années. Il avait le crâne rasé ou dégarni et portait un tatouage visible dans le cou". Il a été retrouvé grâce aux témoignages de la fillette et des témoins de la scène.

