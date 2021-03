Publié il y a 31 minutes / Actualisé le Vendredi 19 Mars à 14H46

Ce dimanche 21 mars 2021 au matin, le temps est agréable mais Miyu, le chat de Matante Rosina, va se mettre à l'abri dans l'après-midi à cause de la pluie vers Saint-Pierre et Le Tampon. Le vent de sud-est se calme et la mer est peu agitée.

