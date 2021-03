Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 49 minutes

Les effectifs de police ont réalisé sur le département six opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 19 au 21 mars 2021 permettant de relever 33 infractions. Les gendarmes ont eux constatés 120 infractions. Quatre permis ont été retirés. Un automobiliste positif aux stupéfiants, sans permis et en récidive a par ailleurs été condamné à 3 mois de prison ferme vendredi (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

