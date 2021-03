L'actualité improbable de la semaine : Étang-Salé : une centaine de kilos de viande avariée en bord de route, Une poule se balade sur la Route du littoral, Quand French Bee fait de la pub pour la Métropole... malgré le motif impérieux, Sainte-Clotilde : deux obus de la Première guerre mondiale retrouvés, "Cellules propres" et "test d'alcoolémie performant" : avis insolites sur Malartic. Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré (Photo radar974/Bastien Miha)

• Étang-Salé : une centaine de kilos de viande avariée en bord de route

La Brigade intercommunale de l'environnement (BIE) de la Civis a été interpellée ce mardi 16 mars 2021 par la DRR (Direction régionale des routes) suite à la découverte d'un dépôt sauvage sur la RN1 de L'Étang-Salé, au niveau de l'échangeur en direction de la sortie L'Étang-Salé-Les-Bains. "Le constat est désolant : une centaine de kilos de viandes avariées gît sur le bas-côté de la RN1 de L'Étang-Salé. Facilement identifiable à l'odeur nauséabonde qui en émane, les agents de la BIE ont pu rapidement se rendre sur les lieux et effectuer le relevé d'informations nécessaires à l'identification de l'auteur" indique la Civis (Photo Civis)

• Une poule se balade sur la Route du littoral

Quand les internautes signalent la présence de poulets sur la route, ils font en général référence à un certain corps de métier. Mais pas cette fois-ci : une poule, une vraie, a été aperçue sur la route du littoral ce mercredi 17 mars 2021. Elle se baladait tranquillement entre les nombreuses voitures, ne semblant pas plus paniquée que ça à l'idée de se faire écraser par un automobiliste. Si on ignore comment elle a atterri là, elle pourrait bien être tombée du véhicule d'un agriculteur. S'il vous manque une poule, vous savez où chercher (Photo radar974/Bastien Miha)

• Quand French Bee fait de la pub pour la Métropole... malgré le motif impérieux

Si des vacances en Métropole vous font rêver, French Bee enfonce le clou. Malgré la mesure des motifs impérieux toujours en place dans un sens comme dans l'autre, la compagnie aérienne fait de la pub pour aller visiter les plus beaux endroits de l'Hexagone, comme la dune du Pilat au bassin d'Arcachon ou le Mont Saint-Michel. Des découvertes magnifiques certes... mais hors de portée en ce moment.

• Sainte-Clotilde : deux obus de la Première guerre mondiale retrouvés

Ce mardi 16 mars à 16 heures, les autorités ont été contactées par un particulier en possession de deux obus de la première guerre mondiale. Le groupe d'intervention NEDEX (neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs) des FASZOI est intervenu sur le site où se trouvent les deux objets potentiellement explosifs pour évaluer la situation. Ce mercredi, les obus ont été récupérés dans un caisson sécurisé. L'un d'eux ne représentait pas de danger, le second sera détruit prochainement à la Plaine des Cafres. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• "Cellules propres" et "test d'alcoolémie performant" : avis insolites sur Malartic

Aujourd'hui on peut laisser un avis sur internet sur à peu près tout, à commencer par les hôtels et les restaurants. Qui eut cru que les internautes se mettraient à noter le commissariat Malartic, à Saint-Denis ? "Menottes trop serrées", "cellules propres", "équipe dynamique" : les avis ont le mérite d'être drôles et insolites. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)