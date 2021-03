BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 22 mars 2021



Enlèvement d'une fillette à Saint-Benoît : l'auteur présumé présenté au Parquet

Un homme va être présenté au Parquet ce lundi 22 mars 2021 dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement d'une fillette de 5 ans à Saint-Benoît. Âgé d'une quarantaine d'années l'individu a été interpellé samedi après-midi par les gendarmes. Il serait passé aux aveux au cours de sa garde à vue et aurait reconnu avoir agressé sexuellement la petite fille. Selon les faits reprochés, jeudi après-midi l'homme avait attirée la fillette dans sa voiture en lui proposant des bonbons dans le quartier de Bras-Fusil (Saint-Benoît). L'homme avait ensuite démarré avec la fillette à son bord. Les camarades de l'enfant avaient alerté les parents. Les gendarmes avaient été avertis et avaient immédiatement entamé des recherches. La petite fille a été retrouvée à Saint-André deux heures plus tard par un cycliste qui l'avait conduite au commissariat de la ville (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Islande, le volcan actif après 900 ans de sommeil devient l'attraction du moment

Ils contemplent le spectacle hypnotisant à quelques mètres seulement de la lave en fusion: en Islande, l'éruption d'un volcan sur les flancs du mont Fagradalsfjall, non loin de Reykjavik, attire des milliers de curieux, dont les plus téméraires font griller marshmallows et hot-dogs. Cette éruption de type hawaïen, similaire à celle du Piton de la Fournaise à La Réunion, provoque des coulées de laves sur la surface du volcan. Elle est donc différente de celle de l'autre volcan islandais, l'Eyjafjallajokull. En 2010 cette éruption explosive avait envoyé d'énormes nuages de fumée et de cendres dans l'atmosphère, perturbant le trafic aérien pendant plus d'une semaine avec l'annulation de plus de 100.000 vols dans le monde et quelque 10 millions de passagers bloqués

Ouverture de la plateforme d'inscription au programme "Aidants Connect"

Lors de la phase de consultation de la stratégie nationale pour un numérique inclusif, à la demande du gouvernement, un constat alarmant a été formulé : 20 % des Français sont en difficulté avec les outils numériques. "Face à cette urgence, le gouvernement s'est mobilisé pour faire de l'accès de tous aux usages du numérique une véritable politique publique déployée sur l'ensemble du territoire" note la préfecture en annonçant l'ouverture de la plateforme d'inscription au programme "Aidants Connect". Il s'agit d'un dispositif permettant à un professionnel habilité préalablement, "de réaliser des démarches administratives en ligne, à la place d'une personne ne parvenant pas à les faire seule" explique la préfecture

Sécurité routière : 153 infractions relevées ce week-end par les forces de l'ordre

Les effectifs de police ont réalisé sur le département six opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 19 au 21 mars 2021 permettant de relever 33 infractions. Les gendarmes ont eux constatés 120 infractions. Quatre permis ont été retirés. Un automobiliste positif aux stupéfiants, sans permis et en récidive a par ailleurs été condamné à 3 mois de prison ferme vendredi

La pa Météo France i di, sé zot i di : une belle journée ensoleillée

Une belle journée ensoleillée, c'est ce que prévoit Matante Rosina pour ce lundi 22 mars 2021. Notre gramoune préférée a aussi vu qu'il y aura un petit vent pour rafraîchir les températures et que la mer sera plutôt calme. Tout cela est vrai chez vous ?