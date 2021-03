Lors de la phase de consultation de la stratégie nationale pour un numérique inclusif, à la demande du gouvernement, un constat alarmant a été formulé : 20 % des Français sont en difficulté avec les outils numériques. "Face à cette urgence, le gouvernement s'est mobilisé pour faire de l'accès de tous aux usages du numérique une véritable politique publique déployée sur l'ensemble du territoire" note la préfecture en annonçant l'ouverture de la plateforme d'inscription au programme "Aidants Connect". Il s'agit d'un dispositif permettant à un professionnel habilité préalablement, "de réaliser des démarches administratives en ligne, à la place d'une personne ne parvenant pas à les faire seule" explique la préfecture dont nous publions le un communiqué ci-dessous

L’objectif est simple : pour mieux former, il faut plus de professionnels, des lieux équipés, et des outils sécurisés juridiquement pour les aidants. Ainsi seront déployés :

- 4000 conseillers numériques sur le territoire national dont une grande partie à la Réunion: les structures candidates se font connaître sur conseiller-numérique.gouv.fr de même que les candidats à ce poste de conseiller numérique

- des lieux plus attractifs près de chez vous avec la conception et le déploiement de kits d’inclusion numérique accessibles et attractifs pour les bibliothèques, les centres sociaux, les mairies, les tiers-lieux, les associations caritatives etc

- des pass numériques pour financer des ateliers de formation

- des hubs territoriaux pour structurer les acteurs de l’inclusion numérique.

C’est également pour répondre à cet objectif que , dans le cadre du volet inclusion numérique du plan de relance, le Gouvernement a souhaité la généralisation d’un service public Aidants Connect, d’ici la fin de cette année 2021.

• Qu’est ce que "Aidants Connect" ?

C’est un dispositif qui vise à permettre à un professionnel habilité préalablement, de réaliser des démarches administratives en ligne, à la place d’une personne ne parvenant pas à les faire seule. Son déploiement va s'effectuer par vagues territoriales. La Réunion et Mayotte font partie de la première vague de mars-avril 2021 : 18 groupes de 15 à 20 personnes seront formés lors de cette première vague.

• Comment être habilité ""Aidants Connect" ?

La structure emploie des aidants professionnels ? Les aidants accompagnent des usagers dans la réalisation de démarches administratives en ligne ? Alors la structure est éligible "Aidants Connect"

• Comment se passe l’habilitation ?

Le responsable de la structure complète le formulaire d’habilitation Aidants Connect: https://datapass.api.gouv.fr/aidants-connect

Au fur et à mesure des candidatures par les structures éligibles, l’ANCT (Agence nationale de la cohésion des terrritoires) constituera les groupes de 15 à 20 personnes pour pouvoir lancer sans délai leur formation.

Dans un délai de deux mois, les aidants suivront gratuitement une formation certifiante en plusieurs modules :

- diagnostiquer les besoins d’accompagnement de son public

- adopter la bonne posture vis-à-vis d’un usager lors de l’accompagnement

- utiliser "FranceConnect" et en maîtriser l’usage

- accompagner un usager dans l’utilisation de ce service

- aider un usager dans la création et la gestion d’une adresse mail

- comprendre les enjeux liés à la manipulation de données personnelles d’usagers et plus largement les enjeux liés à l’application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) ;

- maîtriser l’utilisation du service Aidants Connect (double authentification, systèmes OTP, principe de mandat, etc.) ;

- connaître l’ensemble des dispositifs d’inclusion numérique pilotés par le programme Société Numérique (supports de présentation fournis par l’ANCT).

Dès lors, les aidants pourront réaliser des démarches en ligne pour le compte d’usager.es.

• Liste des structures éligibles à l’utilisation "d’Aidants Connect"

Toute personne morale de droit public ou privé (administration, association, entreprise) qui :

- intervient dans le cadre d’une mission de service public d’accompagnement à la réalisation de démarches pour les usagers. Exemples: les maisons de services au public (MSAP), les structures titulaires du label " France services ", les agents des collectivités au contact du public, les CCAS, les services publics de proximité, les PIMMS, les centres médico-sociaux et les EPN).

- est labellisée " Pass Numérique " conformément au Programme société numérique de l’ANCT.

- est membre du Réseau national de la médiation numérique ou contient dans son objet social la médiation ou l’inclusion numérique.

- participe à la politique d’animation de la vie sociale et développe des prestations de services, individualisées et spécialisées au sens de la circulaire n°2012-013 de la CNAF.

- est titulaire d’un marché, d’une subvention ou d’une prestation d’accompagnement en matière d’accompagnement des usagers pour la réalisation des démarches administratives ou d’inclusion numérique. Exemples : les écrivains publics.

- intervient dans les pratiques professionnelles définies à l’article D. 142-1-1 du Code de l’action sociale et des familles. Exemples : les travailleurs sociaux.

Les aidants familiaux, les bénévoles et services civiques ne sont donc pas éligibles.