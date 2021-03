BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 23 mars 2021 :



Enlèvement et viol d'une fillette : un homme de 37 ans en détention provisoire

L'homme de 37 ans poursuivi pour l'enlèvement, la séquestration et le viol d'une fillette de 5 ans a été mis en examen ce lundi 22 mars 2021. Il a été placé sous mandat de dépôt. Les faits reprochés se sont produits jeudi 18 mars dans le quartier de Bras Fusil, à Saint-Benoît. L'homme s'est approché d'un groupe d'enfants et leur a proposé des bonbons. Une fillette de 5 ans a accepté de le suivre. Après avoir roulé, l'automobiliste s'est arrêté, avant de "commettre un viol" sur la fillette a déclaré le procureur de Saint-Denis Eric Tuffery. Le mis en cause déclare avoir été pris "d'une pulsion irrépressible" a ajouté le magistrat. Il a avoué les faits.

Covid-19 : les médecins se préparent à vacciner dans leurs cabinets dès début avril

A compter du 5 avril 2021, la vaccination anti-Covid à La Réunion pourra se faire dans les cabinets médicaux. Selon l'Union des médecins libéraux, les professionnels volontaires sont déjà nombreux à se proposer. Une solution qui pourrait permettre d'accélérer la campagne de vaccination sur l'île, encore au ralenti. Selon le dernier bilan de l'ARS, 27.143 personnes ont reçu au moins une dose du vaccin.

En février 2021, les prix à la consommation sont stables à La Réunion

En février 2021, les prix à la consommation sont stables à La Réunion après la hausse de 0,7 % en janvier. Les hausses de prix des carburants, du tabac et des produits frais sont compensées par la baisse des prix de l'habillement et des chaussures, inhérente aux soldes, et ceux du transport aérien. Sur un an, les prix baissent de 0,3 % à La Réunion et augmentent de 0,6 % en France hors Mayotte, indique l'Insee.

Guadeloupe : la Désirade en lice pour devenir le village préféré des Français

La Désirade représentera la Guadeloupe, et plus largement l'ensemble des Outre-mer pour l'élection du village préféré des Français. La Désirade a été choisie pour participer à l'émission de France 3 parmi une sélection de 14 villages. Le programme devrait être diffusé fin juin voir début juillet 2021 sur la chaîne télé, selon le ministère des Outre-mer.

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Matinée sous le soleil, après-midi nuageuse sur le sud et le sud-ouest

Ce mardi 23 mars 2021, Matante Rosina se lève avec un magnifique soleil mais les choses vont changer dans l'après-midi sur le sud et le sud-ouest de l'île avec des débordements nuageux et peut-être quelques averses à craindre sur les mi hauteurs. Le vent est faible et la mer peu agitée.