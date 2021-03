Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 heures

Ce mardi 23 mars 2021, Matante Rosina se lève avec un magnifique soleil mais les choses vont changer dans l'après-midi sur le sud et le sud-ouest de l'île avec des débordements nuageux et peut-être quelques averses à craindre sur les mi hauteurs. Le vent est faible et la mer peu agitée.

Ce mardi 23 mars 2021, Matante Rosina se lève avec un magnifique soleil mais les choses vont changer dans l'après-midi sur le sud et le sud-ouest de l'île avec des débordements nuageux et peut-être quelques averses à craindre sur les mi hauteurs. Le vent est faible et la mer peu agitée.