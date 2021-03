En février 2021, les prix à la consommation sont stables à La Réunion après la hausse de 0,7 % en janvier. Les hausses de prix des carburants, du tabac et des produits frais sont compensées par la baisse des prix de l'habillement et des chaussures, inhérente aux soldes, et ceux du transport aérien. Sur un an, les prix baissent de 0,3 % à La Réunion et augmentent de 0,6 % en France hors Mayotte, indique l'Insee dont nous publions ici le communiqué. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les prix à la consommation des ménages sont stables en février à La Réunion, après une augmentation de 0,7 % en janvier et de 0,3 % en décembre. La hausse des prix de l’énergie, du tabac et des produits alimentaires est compensée par la baisse des prix des produits manufacturés et des services, notamment de transport. Sur un an, les prix reculent de 0,3 % à La Réunion alors qu’ils augmentent de 0,6 % en France, hors Mayotte.

L’accélération des tarifs de l’énergie se maintient (+2,9 %) après + 2,2 % en janvier. Les prix des produits pétroliers augmentent de 3,6 %, tirés par la hausse concomitante des tarifs du gazole, du supercarburant et de la bouteille de gaz. Les tarifs de l’électricité augmentent légèrement. Sur un an, les prix de l’énergie diminuent plus fortement à La Réunion (- 7,7 %) qu’en France (- 1,6 %)

Les prix des services diminuent de 0,4 % en février, sous l’effet du recul des prix du transport (- 12,2 %) et de ceux des " autres services " (- 0,5 %). Les prix de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que ceux du transport aérien baissent particulièrement. Sur un an, les prix des services augmentent de 0,4 % à La Réunion et de 0,8 % en France.

Les prix des produits manufacturés baissent de 0,8 % après une hausse de 0,3 % en janvier. Du fait des soldes, les prix de l’habillement baissent sensiblement (- 4,1 %). Les prix des " autres produits manufacturés " reculent également mais dans une moindre mesure (- 0,2 %), tandis que ceux des produits de santé augmentent de 0,2 %. Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 0,1 % à La Réunion, alors qu’ils diminuent de 0,4 % en France.

La hausse des prix du tabac s’accélère : + 3,2 % en février, après + 1,0 % en janvier. Sur un an, ils augmentent de 9,9 % à la Réunion et de 12,8 % en France.

Dans l’alimentaire, les prix augmentent de 0,8 %. Ils sont tirés par la hausse des prix des produits frais qui se poursuit (+ 4,0 % après + 7,5 % en janvier), en particulier celle des légumes frais. Hors frais, les prix augmentent de 0,5 % après une baisse de 0,3 % en janvier. Sur un an, les prix de l’alimentation reculent de 0,9 % à La Réunion alors qu’ils augmentent de 0,8 % en France.