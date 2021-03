Le ministère chargé de la ville a annoncé le 18 mars le lancement du programme "Quartiers productifs". La commune de Saint-Louis fait partie de la première vague de labellisation de territoires pilotes qui bénéficieront d'un accompagnement de l'Etat et de ses partenaires afin de développer sa stratégie de développement économique. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Porté par le ministère chargé de la ville et mis en œuvre conjointement par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), la Caisse des dépôts et Bpifrance, le label Quartiers productifs a une double ambition : accompagner les collectivités dans la définition de stratégies territoriales de développement économique et rendre plus accessible l’offre de dispositifs existants.

" Trop longtemps l’accompagnement social a été la règle et le développement économique l’exception. Or, ma conviction est que c’est un levier incontournable pour l’attractivité de nos territoires, les emplois, la qualité de vie. Avec ce programme, nous soutenons les collectivités qui se mobilisent pour la vitalité de leurs quartiers ", déclare Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la ville.

Les 14 territoires " Quartiers productifs " retenus pourront ainsi faire émerger et accélérer des projets centrés sur 4 priorités :

- le soutien à l’entreprenariat

- le développement du commerce et de l’artisanat

- l’implantation d’activités productives

- la transition numérique.

" Que Saint-Louis soit retenu comme territoire d’expérimentation sur le dispositif Quartier productif est un signal fort qui suit la directe lignée de notre objectif à savoir : repositionner la ville de Saint-Louis à sa juste valeur dans le Grand Sud. L’essor économique sera un axe déterminant pour impulser les initiatives locales et rebooster les participations citoyennes au cœur de notre cité", a indiqué Juliana M’Doihoma, maire de la ville de Saint-Louis, seul territoire ultramarin retenu.

La ministre chargée de la ville formalisera dans les prochaines semaines l’obtention du label Quartiers Productifs par la signature d’une convention avec chaque territoire retenu.