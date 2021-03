Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Du 8 au 14 mars, 471 cas de dengue ont été confirmés. L'épidémie poursuit sa progression dans l'île et concerne 20 communes, principalement dans l'Ouest (85% des cas signalés) et le Sud. Les passages aux urgences et d'hospitalisations sont également en augmentation (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

