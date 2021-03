BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 24 mars 2021 :



- Covid-19 : la situation sanitaire encore loin d'être "stable"

- Elle est à La Réunion, il est à Maurice : un an sans voir sa fille

- Alimentation en eau dans le sud : un réservoir de 20.000 m3 en cours de construction

- Après une nouvelle tuerie, Biden réclame l'interdiction des fusils d'assaut

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion divisée en deux

Covid-19 : la situation sanitaire encore loin d'être "stable"

Les nouveaux chiffres du Covid-19 publiés par la préfecture et l'ARS ce mardi 23 mars 2021 n'ont rien de rassurant. Sur sept jours ce sont 15 décès qui sont enregistrés, dont deux patients arrivés à La Réunion suite à une évacuation sanitaire. La barre des 900 cas / semaine ne baisse pas puisque 930 nouveaux cas ont été recensés, faisant passer le taux d'incidence de 106 à 109 pour 100.000 habitants. Et surtout la proportion des variants augmente, passant à plus de 61%. Si les autorités sanitaires parlent d'une "stabilisation" de l'épidémie à La Réunion, les chiffres pourtant restent préoccupants, alors qu'un couvre-feu est pourtant en vigueur depuis maintenant deux semaines et que le nombre de dépistages dégringole.

Elle est à La Réunion, il est à Maurice : un an sans voir sa fille

Habitant à l'île Maurice, Vincent Gilliet n'a pas vu sa fille depuis un an. Elle vit à La Réunion avec sa mère. Au-delà des 226 kilomètres qui les séparent, les restrictions sanitaires liées à la crise Covid-19 empêchent le père et sa fille de se voir. La famille, se démène pour trouver des solutions. En vain. De confinements en quatorzaines en passant par les les calendriers scolaires qui ne correspondent sur les deux îles soeurs, la tâche est compliquée

Alimentation en eau dans le sud : un réservoir de 20.000 m3 en cours de construction

À l'occasion de la journée mondiale de l'eau, le Département, chef de file de la gestion de l'eau, a organisé une manifestation à Dassy où un réservoir de 20.000 m3 est en cours de construction. Il contribuera à l'alimentation en eau de tout le bassin sud.

Après une nouvelle tuerie, Biden réclame l'interdiction des fusils d'assaut

Le président Joe Biden a réclamé mardi l'interdiction des fusils d'assaut après une nouvelle tuerie qui a relancé le débat sur la prolifération des armes à feu aux Etats-Unis et dont l'auteur présumé, un jeune homme de 21 ans, a été inculpé.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion divisée en deux

Ce mercredi 24 mars 2021, Matante Rosina décide d'aller dans le sud de l'île où le temps sera plus clément qu'au nord. Quelques averses affecteront le littoral nord, du Port à Sainte-Rose mais cela ne dure pas. Dans les cirques et les plaines, le soleil devrait résister. Le vent est faible et la mer peu agitée.