Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Du 24 au 30 mars 2021, l'Iedom (l'institut d'émission des départements des Outre-mer), anime des sessions de sensibilisation sur des thématiques liées à l'argent auprès des jeunes. Ces journées sont organisées à l'occasion de la semaine de l'éducation financière à La Réunion et inspirées du réseau international de l'OCDE (organisation de coopération et de développement économiques) pour l'éducation financière. L'objectif est d'apporter des outils et des informations pratiques pour permettre à la population de prendre des décisions éclairées et adaptées en matière financière concernant les actes de la vie quotidienne. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Iedom

