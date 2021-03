Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Le collectif #NousToutes dévoile ce mercredi 24 mars 2021 les résultats d'une enquête sur l'accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles dans les commissariats et les gendarmeries. Plus de 3.500 personnes y ont répondu en 15 jours seulement, de Métropole comme des Outre-mer. Parmi elles, plus de 97% de témoignages de femmes. Il apparaît que 66% des personnes ayant répondu font état d'une mauvaise prise en charge. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

