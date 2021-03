Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 18 minutes

Ce mercredi 24 mars 2021, Matante Rosina décide d'aller dans le sud de l'île où le temps sera plus clément qu'au nord. Quelques averses affecteront le littoral nord, du Port à Sainte-Rose mais cela ne dure pas. Dans les cirques et les plaines, le soleil devrait résister. Le vent est faible et la mer peu agitée.

