Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

Si vous connaissez déjà le Monopoly, vous ne serez pas déphasé avec sa version "Monotony". Une image circulant sur le web parodie le célèbre jeu de plateau qui vise à essayer d'engranger de l'argent et acheter rues, immeubles et commerces de la ville... Les cartes jeux font place aux cartes "confinement" ou "couvre-feu" et le slogan devient "changez le masque". (Photo DR)

