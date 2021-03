Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Dans le cadre du plan de relance ratifié en juillet 2020, les Missions locales, Pôle emploi et Cap emploi ont signé ce merredi 24 mars 2021 une convention en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes. ce partenariat "vise à faciliter l'entrée dans la vie professionnelle, orienter et former vers des secteurs d'avenir, et accompagner les jeunes vers des parcours d'insertion adaptés à leur profil" indiquent les partenaires dont nous publions le communiqué ci-dessous

Dans le cadre du plan de relance ratifié en juillet 2020, les Missions locales, Pôle emploi et Cap emploi ont signé ce merredi 24 mars 2021 une convention en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes. ce partenariat "vise à faciliter l'entrée dans la vie professionnelle, orienter et former vers des secteurs d'avenir, et accompagner les jeunes vers des parcours d'insertion adaptés à leur profil" indiquent les partenaires dont nous publions le communiqué ci-dessous