L'Université de La Réunion lance deux diplômes universitaires consacrés à l'entrepreneuriat, dont un spécialement dédié aux étudiants ayant acquis le statut national d'étudiant-entrepreneur (SNEE). Ce vendredi 26 mars, en présence de Frédéric Miranville, président de l'Université de La Réunion et de Frédéric Annette, président du Pépité Réunion, 16 étudiants ont signé une charte d'engagement pour recevoir le statut national d'étudiant entrepreneur. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Université de La Réunion. (Photo Université de La Réunion)

Les étudiants seront accompagnés par le Pôle étudiant pour l'innovation, le Transfert et l'entrepreneuriat (Pépite), situé au sein de la Direction de l'entrepreneuriat Étudiant de La Réunion (D2ER) de l'Université pour mener à bien leur projet d'entreprise. Ce statut donne accès à un double tutorat (un tuteur enseignant et un tuteur entreprise), à des formations universitaires entrepreneuriales, un espace de coworking, des espaces d'échanges avec des acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat et à des concours et challenges de l'innovation.

- Deux diplômes d’université, sur un an -

L’Université de La Réunion s’engage fortement dans la dynamique de l’entrepreneuriat en consacrant deux diplômes universitaires (DU) a cette thématique : le DU initiation à l’entrepreneuriat et le DU entrepreneuriat. Ces diplômes universitaires répondent à deux besoins différents. Le premier s’adresse aux étudiants souhaitant s’initier à la création et à la reprise d’entreprise. Cette formation apporte un premier contact avec l’univers de la gestion, les marchés et l'écosystème de l'entrepreneuriat. Le DU Entrepreneuriat s’adresse aux étudiants ayant déjà un projet de création ou de reprise d’activité bien défini.

Les enseignements dispensés permettront concrètement d’élaborer des plans d’affaires, des études de marchés ou des plans de financement. Au sein de ces deux formations, les enseignements seront réalisés par des universitaires et des professionnels proposant une pédagogie active de type " learning by doing " : les enseignements se mettent au service des projets.

Sur une durée d’un an en cours du soir, 3 fois par semaine, les apprenants s’initient ou se perfectionnent pour débuter ou mener à bien leur projet entrepreneurial. Présentation complète des diplômes sur : d2er.univ-reunion.fr.



Pour Frédéric Miranville, président de l'Université de La Réunion, "l’entrepreneuriat est un enjeu majeur pour le développement socio-économique de notre île en raison de son potentiel d’innovation, de création de richesses et d’emplois. Cet investissement s’adresse avant tout aux jeunes et aux étudiants, aux entrepreneurs de demain. Plus précisément, il s’agit de démystifier l’entrepreneuriat, et de créer un environnement favorable au développement de l’esprit d’entreprendre, d’innovation, à travers la formation, la recherche, l’accompagnement ainsi que la construction de partenariats".

Frédéric Annette, président de Pépite Réunion/D2ER, insiste sur le fait que "l’entrepreneuriat sera pour certains étudiants un moyen de s’en sortir" notamment dans ce contexte de crise sanitaire.

