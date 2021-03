BONJOUR LA REUNION - A la une de ce vendredi 26 mars 2021 :



- La Réunion attend les vaccins avant de parler de "passeport vaccinal"

- Covid-19 : nouvelles contaminations à Maurice

- Didier Robert candidat aux Régionales

- Calamité agricole sécheresse : 21 communes vont bénéficier d"une aide

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Orages et pluies

La Réunion attend les vaccins avant de parler de "passeport vaccinal"

Sujet à débats et à polémiques, le passeport vaccinal est actuellement sur la table de la Commission européenne qui envisage une attestation de ce genre pour voyager entre la France et les autres pays européens. L'occasion de se demander si l'obligation de se faire vacciner ne pourrait pas un jour être une condition pour prendre l'avion. A La Réunion, la question résonne d'autant plus que le territoire est insulaire. Difficile d'imaginer une vaccination qui deviendrait obligatoire dans un pays comme la France, mais être vacciné pourrait cependant permettre d'être allégé de certaines restrictions sanitaires comme la septaine... à condition d'avoir suffisamment de doses pour vacciner la population

Covid-19 : nouvelles contaminations à Maurice

Trois nouveaux cas positifs de Covid-19 ont été enregistrés par les autorités sanitaires de Maurice ce jeudi 25 mars 2021, ce qui porte à 213 le nombre total de cas toujours actifs. Une importante opération de dépistage a eu lie ce jeuid à La-Caverne, un quartier de la ville de Vacoas à une quinzaine de kilomètres de Port-Louis. C'est dans cette localité qu'un couple a été testé positif au virus. Mercredi "le ministre de la Santé, Kailesh Jugatpal, avait annoncé que huit cas positifs reliés à ce couple (avaient) été découverts" indique lemauricien.com. Ces nouvelles contaminations arrivent alors que le gouvernement mauricien a prévu de déconfiner le pays à partir du mercredi 31 mars

Didier Robert candidat aux Régionales

Didier Robert sera candidat à sa propre succession pour les régionales de juin 2021. Selon les informations d'Imaz Press l'annonce officielle de cette candidature sera faite ce vendredi matin 26 mars. Le président sortant de la Pyramide inversée, siège de la collectivité régionale, a par ailleurs prévu de se rendre à l'Entre-Deux ce vendredi dans le cadre de la signature des conventions cadre que la Région signe avec les communes pour le financement de leurs grands projets. Le président de Région sera donc reçu par Bachil Valy, récemment nommé référent de En Marche à La Réunion. Histoire de forcer la main au parti d'Emmanuel Macron dans l'espoir d'obtenir un soutien, diront les mauvaises langues...

Calamité agricole sécheresse : 21 communes vont bénéficier d"une aide

Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a accordé ce jeudi 25 mars 2021 la mobilisation de secours pour la sécheresse qui a impacté les agriculteurs de La Réunion en 2020. Seules 21 villes sur 24 pourront cependant bénéficier de ce dispositif, alors que la Chambre d'agriculture a demandé à ce que des aides soient accordées à la totalité des communes de l'île. Elle se dit aujourd'hui "mitigée" face à la décision du ministère, qui exclut Petite-Île, Saint-Joseph et Saint-Philippe du régime "calamité agricole"

La pa Météo France i di, sé zot i di - Orages et pluies

Ce vendredi 26 mars 2021, Matante Rosina et son chat Miyu vont rester à l'abri. Le temps se dégrade avec des averses le matin et dans l'après-midi, quelques coups de tonnerre vont se faire entendre dans les Hauts. Si vous sortez en montagne, prudence ! les averses seront localement fortes et parfois orageuses. Il fait toujours aussi chaud avec des températures supérieures à la normale. Le temps est lourd et humide.