Jeudi 25 mars 2021, 10 Réunionnais ont signé leur contrat d'engagement pour deux ans à la base navale du Port des Galets, indiquent les forces armées de l'océan Indien. "Âgés en moyenne de 21 ans, ces dix marins, deux femmes et huit hommes, commencent leur incorporation et vont réaliser six semaines de classes pour découvrir les fondamentaux de l'apprentissage maritime. Ils occuperont, à terme, différentes fonctions à la base navale : marins-pompiers, mécaniciens ou encore cuisiniers. L'un des dix matelots embarquera à bord d'une des frégates de surveillance le Floréal ou le Nivôse." Nous publions ici le communiqué des FAZSOI. (Photos : FAZSOI / G.D.)

