Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

On roule difficilement sur la route du littoral ce vendredi matin 26 mars 2021. Depuis jeudi soir l'axe de circulation est basculé sur ses trois voies côtés mer en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur le secteur et comme à l'accoutumé de gros bouchons se sont formés. A 7h10 ce vendredi la direction régionale signalait 16 km d'embouteillage dans le sens nord - ouest entre le boulevard Lancastel sur le front de mer à Saint-Denis et la fin de la route du littoral à la Possession. Dans le sens inverse, les bouchons s'étalent sur 4 km entre la Pointe du Gouffre et l'entrée de Saint-Denis. C'est donc à un total cumulé de 20 km de difficultés que doivent faire face les usagers. La plus grande prudence est recommandée (Photo rb/www.ipreunion.com)

