Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 13 heures

Ce vendredi 26 mars 2021, Matante Rosina et son chat Miyu vont rester à l'abri. Le temps se dégrade avec des averses le matin et dans l'après-midi, quelques coups de tonnerre vont se faire entendre dans les Hauts. Si vous sortez en montagne, prudence ! les averses seront localement fortes et parfois orageuses. Il fait toujours aussi chaud avec des températures supérieures à la normale. Le temps est lourd et humide.

