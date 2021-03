Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule sur la Route des Tamarins ce vendredi 26 mars 2021, en direction du nord. L'accident s'est produit au niveau du viaduc de Saint-Paul. La voie de droit est neutralisée, le temps d'évacuer la voiture accidentée et de nettoyer la chaussée. Comme l'atteste la photo en tête de cet article, les dégâts matériels sont importants. Les pompiers, les forces de l'ordre et le CRGT sont sur place, l'accident n'a pas nécessité la mobilisation du SMUR. On compte 300 mètres de bouchons environ en direction du nord. En direction du sud, des bouchons se sont également formés mais rien d'exceptionnel pour un vendredi midi : on compte 2 km d'embouteillages. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

