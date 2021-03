Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

"Depuis la mise en place du couvre-feu entre 18h et 5h, le réseau Car Jaune a fait le choix de maintenir l'offre de transport à 100% et même de renforcer l'offre entre 14h et 18h, le temps que les voyageurs puissent s'organiser" écrit le transporteur dans un communiqué publié ce vendredi matin 26 mars 2021. "Au regard du très faible trafic constaté, le réseau Car Jaune va procéder à une adaptation de son offre à partir du lundi 29 mars 2021. Les derniers départs des lignes se feront entre 16h15 et 19h" prévient ensuite le réseau Car Jaune. Nous publions ci-dessous les nouveaux horaires

