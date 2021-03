Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 22 mars au vendredi 26 mars 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 22 mars - Enlèvement d'une fillette à Saint-Benoît : l'auteur présumé présenté au Parquet

* Mardi 23 mars - Covid-19 : les médecins se préparent à vacciner dans leurs cabinets dès début avril

* Mercredi 24 mars - Coronavirus : la situation sanitaire encore loin d'être "stable"

* Jeudi 25 mars - Le Piton de la Fournaise tremble toujours

* Vendredi 26 mars - Didier Robert candidat aux Régionales

Un homme va être présenté au Parquet ce lundi 22 mars 2021 dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement d'une fillette de 5 ans à Saint-Benoît. Âgé d'une quarantaine d'années l'individu a été interpellé samedi après-midi par les gendarmes. Il serait passé aux aveux au cours de sa garde à vue et aurait reconnu avoir agressé sexuellement la petite fille. Selon les faits reprochés, jeudi après-midi l'homme avait attirée la fillette dans sa voiture en lui proposant des bonbons dans le quartier de Bras-Fusil (Saint-Benoît). L'homme avait ensuite démarré avec la fillette à son bord. Les camarades de l'enfant avaient alerté les parents. Les gendarmes avaient été avertis et avaient immédiatement entamé des recherches. La petite fille a été retrouvée à Saint-André deux heures plus tard par un cycliste qui l'avait conduite au commissariat de la ville

A compter du 5 avril 2021, la vaccination anti-Covid à La Réunion pourra se faire dans les cabinets médicaux. Selon l'Union des médecins libéraux, les professionnels volontaires sont déjà nombreux à se proposer. Une solution qui pourrait permettre d'accélérer la campagne de vaccination sur l'île, encore au ralenti. Selon le dernier bilan de l'ARS, 27.143 personnes ont reçu au moins une dose du vaccin.

Les nouveaux chiffres du Covid-19 publiés par la préfecture et l'ARS ce mardi 23 mars 2021 n'ont rien de rassurant. Sur sept jours ce sont 15 décès qui sont enregistrés, dont deux patients arrivés à La Réunion suite à une évacuation sanitaire. La barre des 900 cas / semaine ne baisse pas puisque 930 nouveaux cas ont été recensés, faisant passer le taux d'incidence de 106 à 109 pour 100.000 habitants. Et surtout la proportion des variants augmente, passant à plus de 61%. Si les autorités sanitaires parlent d'une "stabilisation" de l'épidémie à La Réunion, les chiffres pourtant restent préoccupants, alors qu'un couvre-feu est pourtant en vigueur depuis maintenant deux semaines et que le nombre de dépistages dégringole.

Le Piton de la Fournaise continue de s'agiter. 81 séismes ont été enregistrés ce mercredi 24 mars 2021 par les appareils de l'observatoire volcanologique. "L'inflation et la pressurisation du réservoir magmatique superficiel se poursuivent" indiquent les volcanologues. Dans les mêmes temps "les appareils de la zone sommitale enregistrent une inflation, témoin de la mise en pression d'une source superficielle et les appareils installésen champ lointain enregistrent une inflation, témoin de la mise en pression d'une source profonde" poursuit , en substance l'observatoire

Didier Robert sera candidat à sa propre succession pour les régionales de juin 2021, a appris Imaz Press ce jeudi soir 25 mars 2021. L'annonce officielle de cette candidature sera faite tôt ce vendredi matin 26 mars. Didier Robert a été élu président de Région pour la première fois en 2010. Il a été réélu en 2015. Le président sortant de la Pyramide inversée, siège de la collectivité régionale, a par ailleurs prévu de se rendre à l'Entre-Deux ce vendredi dans le cadre de la signature des conventions cadre que la Région signe avec les communes pour le financement de leurs grands projets. Le président de Région sera donc reçu par Bachil Valy, récemment nommé référent de En Marche à La Réunion. Histoire de forcer la main au parti d'Emmanuel Macron dans l'espoir d'obtenir un soutien, diront les mauvaises langues...