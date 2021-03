BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 27 mars 2021 :



- Lorsque certains médias sont complices des violences sexistes

- Rugby - Tournoi des six nations: douche écossaise pour les Bleus, le pays de Galles sacré

- Covid-19 : pas de procession pour la fête des rameaux

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Enlèvement, vaccins, situation sanitaire, volcan, Didier Robert

- Baudelaire, poète ou "poëte" ?

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps gris et maussade

Lorsque certains médias sont complices des violences sexistes

Si les médias semblent vent debout contre le sexisme et les violences faites aux femmes depuis le début du mouvement #MeToo en 2017, certains d'entre-eux restent parallèlement bien souvent complices de ces violences. Une situation dénoncée récemment dans le reportage "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste" de Marie Portolano et Guillaume Priou, qui dénonce le sexisme au sein du journalisme de sport. Les témoignages étaient accablants. La chaîne Canal + a jugé bon de censurer les séquences mettant en cause l'intervenant Pierre Ménès, figure éminente du monde du football et supposément agresseur sexuel notoire. Face à une dénonciation du sexisme, cette chaîne a donc décidé de protéger un agresseur présumé

Rugby - Tournoi des six nations: douche écossaise pour les Bleus, le pays de Galles sacré

Retour sur terre. Le XV de France, qui devait inscrire quatre essais et s'imposer avec 21 points d'écart pour remporter le Tournoi des six nations, a chuté devant l'Ecosse (27-23), samedi au Stade de France.

Le pays de Galles, qui a remporté quatre de ses cinq rencontres, est sacré avec quatre points d'avance sur la France. L'Irlande complète le podium. Un essai de l'ailier Duhan van der Merwe en toute fin de rencontre a fait basculer le match pour l'Ecosse, qui s'impose en France pour la première fois depuis 1999.

Covid-19 : pas de procession pour la fête des rameaux

Ce dimanche 28 mars 2021, comme partout ailleurs, les Catholiques vont célébrer la fête des rameaux. Cette année, covid-19 oblige, cette célébration ayant lieu six jours avant la fête de Pâque, se fera dans des conditions sanitaires particulières. Interrogé par Imaz Press Monseigneur, Gilbert Aubry, évêque de La Réunion, a souligné qu'il n'y aura pas de processions. Il explique aussi le sens de cette fête importante pour les Catholiques. Interview

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Enlèvement, vaccins, situation sanitaire, volcan, Didier Robert

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 22 mars au vendredi 26 mars 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 22 mars - Enlèvement d'une fillette à Saint-Benoît : l'auteur présumé présenté au Parquet

* Mardi 23 mars - Covid-19 : les médecins se préparent à vacciner dans leurs cabinets dès début avril

* Mercredi 24 mars - Coronavirus : la situation sanitaire encore loin d'être "stable"

* Jeudi 25 mars - Le Piton de la Fournaise tremble toujours

* Vendredi 26 mars - Didier Robert candidat aux Régionales

Baudelaire, poète ou "poëte" ?

Charles Baudelaire, dans "Les Fleurs du mal", se disait "poëte", mais la dernière réédition en date des "Fleurs du mal" orthographie "poète". Une difficulté parmi d'autres, pour établir le texte définitif du célèbre recueil. Les éditions Calmann-Lévy publient mercredi la dernière version de cette oeuvre sulfureuse sur laquelle ait travaillé l'écrivain, né il y a 200 ans, le 9 avril 1821.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps gris et maussade

Ce samedi 27 mars 2021, Matante Rosina va vite rentrer son linge à cause de la menace pluvieuse et orageuse aussi bien le matin que l'après-midi. De temps en temps, il y aura des périodes d'accalmies. Le temps est lourd et heureusement qu'un petit vent de nord à nord-ouest souffle. La mer est agitée dans le sud et l'ouest de l'île.