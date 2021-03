Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Ce samedi 27 mars 2021, Matante Rosina va vite rentrer son linge à cause de la menace pluvieuse et orageuse aussi bien le matin que l'après-midi. De temps en temps, il y aura des périodes d'accalmies. Le temps est lourd et heureusement qu'un petit vent de nord à nord-ouest souffle. La mer est agitée dans le sud et l'ouest de l'île.

