Si les médias semblent vent debout contre le sexisme et les violences faites aux femmes depuis le début du mouvement #MeToo en 2017, ils restent parallèlement bien souvent complices de ces violences. Une situation dénoncée récemment dans le reportage "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste" de Marie Portolano et Guillaume Priou, qui dénonce le sexisme au sein du journalisme de sport. Si les témoignages étaient déjà accablant, la chaîne Canal + a semblé bon de censurer les séquences mettant en cause l'intervenant Pierre Ménès, figure éminente du monde du football et, apparemment, agresseur sexuel notoire. Face au sexisme, la chaîne a donc décidé de protéger un agresseur, plutôt que ses victimes (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

