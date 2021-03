Une nouvelle tortue a perdue la vie après avoir été percutée par un bateau. "La collision a eu lieu il y a moins de 48h et la tortue n'est pas morte sur le coup" relate ce dimanche 28 mars 2021, Stéphane Ciccione, directeur de Kélonia, le centre saint-leusien d'observation et de protection de ces animaux marins. "La répétition de ce genre d'accident, n'est pas sans impact sur la population de tortues marines à La Réunion. Depuis plusieurs années le nombre de percussions mortelles a été multiplié par quatre et rien qu'en 2021 nous sommes à trois tortues en trois mois" s'insurge Stéphane Ciccione (Photo Kelonia)

La tortue a été remorqué jusqu’au port de Saint-Gilles par un bateau de l'entreprise "Bleu Marine" pour permettre sa prise en charge par le centre de soins de Kelonia. Des témoins présents sur les quais ont ensuite aidé au chargement de l'animal dans le fourgon de secours. Malgré cette opéraiton de secours la tortue n'a pu être sauvée. "Des prélèvements de tissus, contenu stomacal, et d’os seront réalisés par les programmes en cours sur la génétique, le comportement alimentaire et l’estimation de l’âge" de l'animal, informe Stéphane Ciccione.

"L’impact (de cette mort - ndlr) cette fois-ci est d’autant plus important qu’il s’agit d’une femelle adulte (112 cm de longueur courbe) et donc en âge de se reproduire. Il faut entre 15 et 30 ans aux tortues marines pour atteindre leur maturité sexuelle. Et il n’y a que deux femelles qui se reproduisent à La Réunion" déplore le directeur de Kélonia .

"Pour sensibiliser les usagers du plan d’eau, Kelonia et la brigade Quiètude diffusent via leur sites web et les réseaux sociaux des messages à la prudence. : réduction de la vitesse à proximité des côtes (et dans la Réserve Marine) et vigilance permanente devant les bateaux pour que ces accidents soient évités" rappelle Stéphane Ciccione. "Certains médias avaient relayé ce message, il y a quelques semaines. Nous sommes dans une année où il pourrait à nouveau avoir des pontes (les femelles ne se reproduisent que tous les 4 ans en moyenne). Cette femelle de tortue verte ne pourra pas contribuer au renouvellement des population des tortues de l’île" termine-t-il.

