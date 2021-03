Publié il y a 28 minutes / Actualisé le Vendredi 26 Mars à 13H01

L'exposition Psychotraum'Artistes se tiendra à la Médiathèque du Tampon du 10 avril au 1er mai : en plus d'exposer les oeuvres créatives de survivantes de violences sexuelles, l'association Osez le féminisme affichera des panneaux explicatifs sur les psychotraumatismes. L'exposition s'ouvrira avec une conférence sur l'accompagnement des victimes de violences sexuelles et la prise en charge de leur psychotraumatisme, avec l'intervention de l'Unité psychotrauma, de la Gendarmerie, de la Procureure de Saint Pierre, du CEVIF, de PERIF, de l'AFEVV, de la compagnie Escaladanse et d'une arthérapeute.

