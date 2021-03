BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 28 mars 2021 :



- L'écart avec la Métropole se réduit... sur les horloges

- Seychelles : les touristes bientôt de retour dans l'archipel

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Poids-lourd, dauphins, canal de Suez et Monotony

- Après le braconnage, l'avocat menace l'éléphant du Kenya

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Ensoleillé le matin, averses l'après-midi

Dans la nuit de ce samedi 27 mars au dimanche 28 mars 2021, la Métropole est passée à l'heure d'été. À deux heures du matin les horloges ont avancé de 60 minutes: et il était trois heures. Comme la plupart des Outre-mer La Réunion n'est pas soumise à ce changement. Elle n'en reste pas moins concernée. Surtout pour les horaires de diffusion en direct des matches de foot ou de rugby et des journaux télévisés ou des différentes émissions des chaînes de télé métropolitaines. Alors soyez content.e.s : le passage à l'heure d'été signifie aussi une réduction du décalage horaire avec l'Hexagone. A 21h en Métropole, il sera 23h à La Réunion et non plus 0h comme actuellement

Les Seychelles sont en train d'accélérer le retour des touristes dans l'archipel. Depuis ce jeudi 25 mars 2021, les touristes seront admis dans le pays sans être mis en quarantaine et quelque soit le pays d'origine à l'exception de l'Afrique du Sud. Il faudra juste être muni d'un test PCR négatif de moins de 72 heures Il faut dire que les Seychelles ont la cote chez les vacanciers. Les Israéliens sont très demandeurs des plages de sable blanc, plusieurs vols charters devraient être organisés entre les deux pays chaque semaine. La Russie prévoit aussi des vols directs de Moscou

Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici : Un poids lourd coincé sous un pont, des dauphins dans le Grand canal de Venise, Egypte : un porte-conteneurs bloque le Canal de Suez, des dizaines de navires retardés, un jeu "Monotony" pour s'amuser autour du Covid.... Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré

L'aube point tout juste quand apparaît la silhouette géante de Tolstoï. Cet éléphant, dont les défenses touchent presque terre, est chez lui dans le parc national kényan d'Amboseli, au pied du mont Kilimandjaro (Tanzanie) : cette nature sauvage est son jardin depuis près de 50 ans. Il a survécu aux braconniers, aux attaques à la lance, à la sécheresse... Mais aujourd'hui un phénomène inattendu menace son royaume: la demande croissante en avocats.

Ce dimanche 28 mars 2021, le soleil est au rendez-vous le matin avec une atmosphère lourde. Matante Rosina met son chat Miyu à l'abri cet après-midi, des averses parfois orageuses sont à prévoir. Aucune région ne semble épargner. La houle est présente dans l'ouest et le sud de l'île.