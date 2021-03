Retrouvez ici toutes les modifications de la circulation pour les jours à venir (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

RN1 - Le Port/St Paul - Travaux de réalisation de bretelles

Sur la RN1 au Port et à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de réalisation de bretelles au niveau du nouveau pont de la Rivière des Galets, la circulation sera interdite dans les deux sens entre l’échangeur du Sacré Cœur et celui de Cambaie de 19h à 5h les nuits des lundi 29 et mardi 30 mars. Une déviation sera mise en place par la RN7 Axe Mixte.

RN1 - St Leu - Travaux de réalisation d'escaliers

Sur la RN1 à St Leu, travaux de réalisation d’escaliers au niveau de l'ouvrage Ravine Fontaine, dans le sens Nord/Sud, voie de droite neutralisée le lundi 29 mars, puis BAU neutralisée du 30 mars au 2 avril de 7h à 16h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'enfouissement de réseaux

Sur la RN2 à Ste Rose, en agglomération, travaux d'enfouissement de réseaux jusqu'au vendredi 7 mai. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Petite Ile - Travaux de remplacement de canalisation



Sur la RN2 à Petite Ile de Manapany les Bas à Gd Anse, travaux de remplacement de canalisation les nuits jusqu'au jeudi 15 avril inclus. Alternat de 19h à 5h.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux de raccordement HTA souterrain

Sur la RN2002 à Ste Suzanne entre la pente Bel Air et centre-ville, travaux de raccordement de câbles souterrains les nuits jusqu’au lundi 21 juin inclus hors week-end et jour férié. Alternat de 20h à 5h.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux d'ouverture de chambre, aiguillage et tirage de câbles

Sur la RN2002 à Ste Suzanne, avenue Mahatma Gandhi travaux d'ouverture de chambre, aiguillage et tirage de câbles le lundi 29 mars. Alternat de 8h30 à 15h30 et vitesse limitée à 30 km/h.

RN3 - Le Tampon / La Plaine des Cafres - Travaux construction mur et parapet

Sur la RN3 au Tampon, travaux construction mur et parapet au niveau de la rue Alfred Lacroix au PR37+700 du 24éme km à la Plaine des Cafres. Circulation alternée de 7h à 16h jusqu'au vendredi 16 avril.

Chantiers à venir :

RN2 - St André - Travaux de nettoyage de fil d'eau en TPC

Sur la RN2 à St André entre Petit Bazar et La Cocoteraie, travaux de nettoyage de fil d'eau en terre-plein central du mardi 30 mars au jeudi 1er avril. Voie de gauche neutralisée de 9h à 15h dans un sens puis dans l'autre.

RN2 - Ste Marie/Ste Suzanne - Travaux sur PPHM

Sur la RN2 à Ste Marie et Ste Suzanne, travaux sur PPHM la nuit du mardi 30 mars. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h secteur Duparc puis secteur Commune Carron.

RN2 - St Denis/Ste Marie - Travaux de nettoyage en TPC

Sur la RN2 du Chaudron à St Denis à la Ravine des Chèvres à Ste Marie, travaux de nettoyage en terre-plein central les nuits du lundi 29 au jeudi 1er avril inclus. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h.

RD242 - Cilaos/Route Ilet à Cordes - Travaux de construction de parapets

Sur la RD242 à Cilaos/Route d'Ilet à Cordes, travaux de construction de parapets jusqu'au vendredi 25 juin. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD26 - Entre Deux/Route de l'Entre Deux - Travaux de création de trottoir et de mise en oeuvre d'enrobés

Sur la RD26 Route de l'Entre Deux, travaux de création de trottoir et de mise en oeuvre d'enrobés jusqu'au vendredi 29 avril. Circulation alternée de 7h à 17h.

RD37 - Saint-Joseph/ Route Jacques Payet -Travaux sur réseaux AEP

Sur la RD37 Saint-Joseph/Route Jacques Payet, travaux sur réseaux AEP jusqu'au vendredi 15 avril. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD400 - St Pierre/Le Tampon/Route des 400 - Travaux d'inspection OA Ravine Blanche

Sur la RD400 à St Pierre/Le Tampon/Route des 400, travaux d'inspection de l'Ouvrage d'Art de la Ravine Blanche les nuits du lundi 29 mars au jeudi 1er avril inclus. Circulation interdite de 20h30 à 5h.

Evènements (hors chantiers) :

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 28 mars de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.