L'association Unir Océan Indien lance une importante campagne de sensibilisation aux violences familiales sur affichage public tout au long du mois d'avril 2021. "Unir OI accompagne les victimes de violences intrafamiliales grâce à une cellule d'écoute composée de professionnels expérimentés" indique l'association dont nous publions ci-dessous le communiqué de Unir OI, Ensemble construisons notre avenir (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"L'accompagnement qui s'inscrit sur du long terme va de la prise en charge des cas d'urgence (organisation de visites médicales, dépôts de plaintes, aides administratives...), en passant par l'effort de médiation incluant toutes les parties impliquées lorsque cela est possible, pour enfin mener à la reconstruction personnelle grâce aux consultations individuelles qu'organisent les psychologue et coachs de vie de la cellule d'écoute.

Le tout se déroulant dans un cadre sécurisé assurant au mieux l'anonymat des victimes. Les violences intrafamiliales sont 60% plus importantes à la Réunion qu’en métropole. Pour sensibiliser la population réunionnaise à ce fléau et pour inciter les victimes à se faire aider pour sortir de ces situations parfois très dangereuses, l’association Unir OI lance une importante campagne de sensibilisations aux violences familiales marquée par l’affichage de messages chocs en plein cœur de Saint-Denis.

Les messages seront affichés sur écran géant au niveau du Darty / Leclerc Butor, un point de vue stratégique donnant à la fois sur le boulevard Sud, l’un des axes comptant le plus de passage de véhicules par jours (source : INSEE), et sur l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, artère principale du passage de bus à Saint-Denis. Les 11 messages affichés traiteront de toutes les formes de violences intrafamiliales existantes : femmes battues mais aussi hommes battus, violences des parents envers leurs enfants mais aussi celles des enfants envers leurs parents, violences physiques mais aussi verbales et psychologiques, etc.

Pour rappel, l’association Unir OI est une association qui œuvre pour une société plus juste et plus humaine depuis 2014. Afin d’apporter des solutions à l’ensemble des problèmes que rencontrent les réunionnais au quotidien, elle développe de solidarité, d’éducation, de protection de la cellule familiale, d’accès au sport, et de développement du vivre-ensemble".