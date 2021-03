Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Dans la nuit de ce samedi 27 mars au dimanche 28 mars 2021, la Métropole est passée à l'heure d'été. À deux heures du matin les horloges ont avancé de 60 minutes: et il était trois heures. Comme la plupart des Outre-mer La Réunion n'est pas soumise à ce changement. Elle n'en reste pas moins concernée. Surtout pour les horaires de diffusion en direct des matches de foot ou de rugby et des journaux télévisés ou des différentes émissions des chaînes de télé métropolitaines. Alors soyez content.e.s : le passage à l'heure d'été signifie aussi une réduction du décalage horaire avec l'Hexagone. A 21h en Métropole, il sera 23h à La Réunion et non plus 0h comme actuellement (Photo AFP)

