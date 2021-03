Le comité de pilotage du plan logement Outre-mer (Plom) s'est réunion ce jeudi 18 mars 2021 pour faire le point après 15 mois de mise en oeuvre du plan logement Outre-mer. Il réunit une vingtaine d'acteur du secteur en plus des services de le l'Etat centraux et locaux. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse du Gouvernement

"Après 15 mois de mise en œuvre, et malgré des retards pris suite à la crise du Covid-19, tous les Plom territoriaux ont été élaborés et sont en cours de mise en œuvre. Au total, 8 100 logements ont été construits ou réhabilités en 2020 grâce à un investissement massif de l’Etat de 215 millions d’euros.

Le Plan logement Outre-mer vise à répondre aux besoins spécifiques des habitants :

• libérer et aménager du foncier

• construire des logements neufs

• réhabiliter le parc existant, lutter contre l’habitat indigne

• engager la transition énergétique dans le secteur du bâtiment.



Plus qu’un ensemble de mesures et d’actions, c’est une stratégie nationale qui intègre une forte dimension territoriale afin de permettre à chaque territoire ultramarin de s’approprier ces ambitions.

En 2021, l’Etat amplifie encore ses investissements pour le logement dans les Outre-mer avec près de 250 millions d’euros qui permettront d’accélérer encore nos objectifs pour augmenter et améliorer l’offre de logement dans les territoires ultramarins".