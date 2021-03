L'Établissement Français du Sang La Réunion - Océan Indien vous informe des collectes mobiles de sang organisées du samedi 27 mars au vendredi 02 avril 2021 (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La mobilisation doit se poursuivre sur la durée : les donneurs sont ainsi attendus dès à présent dans les nombreuses collectes mobiles et dans les maisons du don du territoire. Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité́ et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 0262905307 ou au 0262905392 ou directement en ligne.



- Informations couvre-feu -

La mise en place du couvre-feu ne change pas l'organisation des collectes de sang. Nous invitons les donneurs prenant rendez-vous en fin d'après-midi sur nos collectes mobiles, à télécharger l'attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case "Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants". Les horaires ou les dates de collectes seront peut-être amenés à̀ être modifiés. Nous invitons les donneurs à se tenir informés.

Samedi 27 mars 2021

• Ecole élémentaire centrale st dénis (121 b rue jules auber) de 09h00 à 15h00 lundi 29 mars 2021

• Mairie de la Possession de 08h00 à 14h00

Mardi 30 mars 2021

• parking parc technor technopole Sainte-Clotilde (rue Émile Hugot face au restaurant Austin) de 09h30 à̀ 15h00

• IUT Terre Sainte, Saint-Pierrede 09h00 à̀ 13h30

Mercredi 31 mars 2021

• Intermark Saint-Gilles-les-Bains de 12h30 à̀ 17h00

Jeudi 1er avril 2021

• Espace coworking CBO Lizine Savanna Saint-Paul de 09h00 à 14h00

Vendredi 02 avril 2021

• BUT Savanna Saint-Paul de 09h00 à 17h00