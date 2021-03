Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici : Un poids lourd coincé sous un pont, des dauphins dans le Grand canal de Venise, Egypte : un porte-conteneurs bloque le Canal de Suez, des dizaines de navires retardés, un jeu "Monotony" pour s'amuser autour du Covid.... Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré (Photo Cinque Gé / Facebook Radar974)

• Sainte-Mairie : le poids lourd coincé sous le pont des Cafés enfin débloqué

Accident spectaculaire ce mardi 23 mas 2021 sur la 4 voies de Sainte-Marie. Circulant en direction de Saint-Denis vers 13h15, un poids lourd transportant un caterpillar est resté coincé sous le pont des Cafés. L'ouvrage n'est pas en péril "et l'engin n'a pas été abîmé, il y a u juste un petit frottement" informe la direction régionale des routes. Pour éviter de plus gros dégâts, une délicate opération de désengagement a été lancée. A 18 heures passées le poids lourd a enfin été décoincé, il devrait être enlevé de la chaussée et les bouchons devraient se résorber. Il y a toujours 3 km d'embouteillages vers Saint-Denis et 10 dans l'autre sens (Photo Cinque Gé / Facebook Radar974)

• Italie : des dauphins observés dans le Grand canal de Venise

Le confinement en Italie et notamment à Venise a du bon : le retour des animaux sauvages. Comme lors du premier confinement en 2020, la ville de Venise, avec ses nombreux canaux, voit le retour des dauphins dans ses eaux. Plusieurs cétacés ont été observés et filmés dans le Grand canal. L'absence des gondoles touristiques profite aux dauphins qui ont plus de place pour nager ! (Photo : capture d'écran / Facebook CERT)

• Egypte : un porte-conteneurs bloque le Canal de Suez, des dizaines de navires retardés

L'Égypte déployait des efforts mercredi pour débloquer un porte-conteneurs coincé en travers du Canal de Suez, l'une des routes commerciales les plus fréquentées du monde, où des dizaines de navires ont été retardés, faisant bondir les cours du pétrole à New York. (Photo AFP)

• Insolite : un jeu "Monotony" pour s'amuser autour du Covid...

Si vous connaissez déjà le Monopoly, vous ne serez pas déphasé avec sa version "Monotony". Une image circulant sur le web parodie le célèbre jeu de plateau qui vise à essayer d'engranger de l'argent et acheter rues, immeubles et commerces de la ville... Les cartes jeux font place aux cartes "confinement" ou "couvre-feu" et le slogan devient "changez le masque". (Photo DR)