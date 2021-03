BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 29 mars 2021



- Ex-mannequin réunionnaise, elle s'autoproclame (à tort) ambassadrice de l'Unesco

- Covid-19 : le déconfinement se poursuit à Mayotte

- Canal de Suez : la course contre la montre pour débloquer l'Ever Given continue

- L'association des maires réclame l'accélération de la vaccination à La Réunion

- Saint-Paul : le centre de vaccination ouest s'installe dans l'ancien hôpital Gabriel-Martin

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil pour commencer, des nuages après

Ex-mannequin réunionnaise, elle s'autoproclame (à tort) ambassadrice de l'Unesco

Le parcours de Vanessa Modely est digne des plus grands romans. Après avoir grandi à La Réunion, la jeune femme se lance dans une carrière de mannequinat avant de bifurquer vers l'international. C'est là qu'elle devient brièvement bénévole à l'Unesco France et que tout bascule. Depuis 2016, la jeune femme se dit ambassadrice de l'organisation culturelle, alors qu'elle "milite" pour tenter d'inscrire le football au patrimoine mondial. Une initiative tout à fait personnelle. L'Unesco a fini par porter plainte pour utilisation frauduleuse de sa marque.

Covid-19 : le déconfinement se poursuit à Mayotte

Le département de Mayotte poursuit son déconfinement. A compter de ce lundi 29 mars 2021, les lieux de culte peuvent rouvrir, "en appliquant un protocole sanitaire strict" insiste la préfecture locale. Les établissements scolaires peuvent aussi recevoir à nouveau les élèves "en jaune pleine". Depuis ce week-end, le couvre-feu est passé de 22h30 à 4h du matin.

Canal de Suez : la course contre la montre pour débloquer l'Ever Given continue

Les autorités égyptiennes ont mené dimanche sans succès des opérations pour tenter de dégager le canal de Suez bloqué depuis six jours par un gigantesque porte-conteneurs, perturbant l'ensemble du commerce maritime et occasionnant chaque jour des milliards de dollars de pertes.

L'association des maires réclame l'accélération de la vaccination à La Réunion

Dans un courrier adressé au Premier ministre Jean Castex ce dimanche soir 28 mars 2021, l'association des maires de La Réunion (AMDR) demande à l'Etat "d'accélérer dans le plus brefs délais la campagne de vaccination". Au nom de l'AMDR, Serge Hoarau souligne qu'avec "102 décès depuis le début de la circulation de la Covid-19, dont une trentaine de décès a été recensé sur les deux dernières semaines", La Réunion paye "un lourd" tribut". Il note que la "tension sur le milieu hospitalier oblige le représentant de l'Etat à appliquer des mesures restrictives telles que le couvre-feu sans résultats probants sinon l'affaiblissement progressive de nos TPE-PME, de notre tissu économique local, de notre vie associative, sportive, culturelle et sociale" et réclame donc que notre îel soit "un territoire pilote en matière de vaccination"

Saint-Paul : le centre de vaccination ouest s'installe dans l'ancien hôpital Gabriel-Martin

Depuis le lundi 22 mars 2021, le centre de vaccination de l'ouest s'est installé dans l'ancien hôpital Gabriel-Martin (CHGM) situé au 38 rue Labourdonnais à Saint-Paul. Conjointement avec l'Agence régionale de santé, le Chor a mis en place ce centre de vaccination dans l'ancien laboratoire d'analyses biologiques du CHGM, entièrement réhabilité. Cet espace, qui peut accueillir jusqu'à 5 postes de vaccination, devrait rester opérationnel jusqu'à la fin de l'année. Le centre de vaccination en plein coeur du centre-ville peut accueillir, au plus fort de sa fréquentation, 200 candidats à la vaccination. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil pour commencer, des nuages après

Matante Rosina a passé un bon week-end et elle a le sourire en ce début de semaine. Après en avoir longuement discuté avec son chat Miyu et sa oule Nénette, elle a déterminé qu'il y aura un beau soleil ce lundi matin 29 mars 2021 et un peu de nuages dans l'après-midi. Notre gramoune a aussi vu qu'il y aura un peu de vent et que la mer sera agitée. Tout cela est vrai chez vous ?